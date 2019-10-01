Суд взыскал деньги со
страховой компании в пользу футболиста. Федор Смолов выиграл тяжбу после того, как в августе 2018 года разбил свой BMW в Краснодаре.
Суд взыскал деньги со
страховой компании в пользу футболиста. Федор Смолов выиграл тяжбу после того, как в августе 2018 года разбил свой BMW в Краснодаре.
Спортсмен и его адвокаты смогли доказать, что скандальная авария является страховым случаем. Теперь ему не
только возместят расходы за ремонт автомобиля, но и компенсируют неустойку.
Федору Смолову присудили более четырех миллионов за починку
разбитой иномарки. Кроме того, он получит порядка миллиона за утрату товарной
стоимости и около миллиона в качестве возмещения, передает РЕН ТВ.
Напомним, резонансное ДТП с участием Федора Смолова случилось в августе прошлого года. Футболист не справился с управлением спорткара и на высокой
скорости врезался в ограждение. В результате машина получила значительные повреждения,
игрок не пострадал.
Однако скрылся с места происшествия. Дожидаться
сотрудников ГИБДД нападающий не стал. За это его наказали лишением прав на год.
В настоящее время футболист
играет за московский "Локомотив". отмечал, что из-за насыщенного графика
ему редко удается провести время с друзьями. Заработная плата спортсмена
составляет около трех миллионов евро в год. В новой команде он уже забил три
гола в девяти последних матчах.