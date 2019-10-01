Суд взыскал деньги со страховой компании в пользу футболиста. Федор Смолов выиграл тяжбу после того, как в августе 2018 года разбил свой BMW в Краснодаре.

Суд взыскал деньги состраховой компании в пользу футболиста. Федор Смолов выиграл тяжбу после того, как в августе 2018 года разбил свой BMW в Краснодаре.Спортсмен и его адвокаты смогли доказать, что скандальная авария является страховым случаем. Теперь ему нетолько возместят расходы за ремонт автомобиля, но и компенсируют неустойку.Федору Смолову присудили более четырех миллионов за починкуразбитой иномарки. Кроме того, он получит порядка миллиона за утрату товарнойстоимости и около миллиона в качестве возмещения, передает РЕН ТВ.Напомним, резонансное ДТП с участием Федора Смолова случилось в августе прошлого года. Футболист не справился с управлением спорткара и на высокойскорости врезался в ограждение. В результате машина получила значительные повреждения,игрок не пострадал.Однако скрылся с места происшествия. Дожидатьсясотрудников ГИБДД нападающий не стал. За это его наказали лишением прав на год.В настоящее время футболистиграет за московский "Локомотив". отмечал, что из-за насыщенного графикаему редко удается провести время с друзьями. Заработная плата спортсменасоставляет около трех миллионов евро в год. В новой команде он уже забил тригола в девяти последних матчах.