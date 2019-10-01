Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос. Причем, во время дачи показаний, будет использован детектор лжи. Об этом сообщили в Киевском институте судебных экспертиз. Всё - в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос. Причем, во время дачи показаний, будет использован детектор лжи. Об этом сообщили в Киевском институте судебных экспертиз. Всё — в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.Сейчас Порошенко фигурирует в дюжине уголовных дел, напоминает телеканал "Россия 24". Речь идет о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и узурпации судебной власти.