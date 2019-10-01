Саудовская Аравия теперь выдает туристические визы. Как оформить документы - на пресс-конференции в Москве рассказал посол страны. Чтобы въехать в королевство, визу можно получить прямо в аэропорту, или заранее - в электронном виде.

Саудовская Аравия теперь выдает туристические визы. Как оформить документы — на пресс-конференции в Москве рассказал посол страны. Чтобы въехать в королевство, визу можно получить прямо в аэропорту, или заранее — в электронном виде. Сбор за оформление — чуть больше ста долларов. Раньше страна выдавала в основном рабочие визы, и визы для паломников. Отдельный вопрос был о женщинах."Что касается женщин, у нас нет никаких ограничений и никаких особых требований к ним. Только вот если женщине исполнилось 18 лет, может обращаться и получать электронную туристическую визу и ехать туда. Тем, которым ещё не исполнилось 18 лет, то обязательно сопровождение старшего", — отметил Раид бин Халид Кримли, посол Саудовской Аравии в РФ.