Состояние онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк не позволило ей откровенно рассказать о своем здоровье в интервью крупному телеканалу, как ранее обещали ее представители. Народ резко отозвался о подставе со стороны звезды Моей прекрасной няни.

Состояние онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк не позволило ей откровенно рассказать о своем здоровье в интервью крупному телеканалу, как ранее обещали ее представители. Народ резко отозвался о подставе со стороны звезды "Моей прекрасной няни".Большое интервью больной раком Анастасии Заворотнюк должно было выйти в сентябре 2019 года. Россияне ждали, что артистка расскажет о своем состоянии. Предполагалось, что с официальным заявлением может выступить и представитель актрисы. Но никаких разъяснений по этому поводу сделано не было. По некоторым данным, интервью не будет вовсе.Народ тут же принялся обсуждать случившееся. Многие резонно предположили, что рак так сильно ударил по Заворотнюк, что она просто не в состоянии общаться с журналистами. "Может и обещала, надеялась на улучшение. А потом резко стало хуже, вообще невозможно стало говорить", – пишут пользователи.Другие были просто вне себя от подобных обсуждений. "Вы что настолько идиоты, чтобы верить, что Заворотнюк может давать интервью с таким диагнозом? Человек умирает, увы" – вынес вердикт актрисе один из комментаторов.Многие уверены, что тележурналистам нужно отстать от Заворотнюк с предложениями дать интервью. Некоторые были просто шокированы тем, что кому-то может прийти в голову допрашивать онкобольного перед камерами."Зачем доставать человека который и так болеет каждый день? Рейтинги? Зачем? Люди которые через это не прошли никогда не поймут этой боли", – сокрушается пользователь.Напомним, что , по слухам, обнаружили около года назад. Сначала она лечилась за границей. Западные врачи не смогли ей помочь, поэтому актрисы перевезли в Москву.Звезде "Моей прекрасной няни" провели две операции. По предварительным данным, ее состояние оценивается как тяжелое.