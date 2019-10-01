Шоумен рассказал, чем увлекался в юношеские годы. Дмитрий Шепелев, оказывается, был большим любителем компьютерных игр.

Шоумен рассказал, чем увлекался в юношеские годы. Дмитрий Шепелев,оказывается, был большим любителем компьютерных игр.Шоумен рассказал, в личном "Инстаграм", что не позволяетсвоему шестилетнему сыну Платону играть в игры на смартфоне более 15 минут вдень. Дмитрий Шепелев, как заботливый родитель, установил на телефон ребенка специальнуюпрограмму, которая блокирует ненужные функции гаджета, сохранив возможностьпринимать и делать звонки, а также смотреть погоду.Между тем, по словам Шепелева, к нему родители были болеелояльны. "А вы помните, что единственный̆ гаджет нашего детства была игра "Электроника"?И время с ней родители не ограничивали. "Волк и яйца", "Веселый повар","Тайна океана" – играй сколько влезет", – поделился воспоминаниями Дмитрий.Шоумен отметил, что, будучи школьником, перепробовал всевозможные виртуальные забавы: драки на мечах со скелетами, гонки на машинках,симулятор боевого самолета, различные стрелялки и даже "шашки всякие нараздевание с тетеньками". Как-то раз будущая звезда Первого канала вместе сдругом просидела в компьютерном клубе всю ночь, часов 12. "После этого обоихтошнило. Ну, потому что нельзя столько играть", – улыбнулся .По словам телеведущего, с возрастом игры утратили для неговсякий интерес. Однажды перестав играть, он навсегда забыл, что такое джойстик."Потом я бросил.Стало неинтересно. И сейчас не играю. Почему-то стыдно. Серьезно. У меня дажеИксбокса нет", – поведал .