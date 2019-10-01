Шоумен рассказал, чем увлекался в юношеские годы. Дмитрий Шепелев,
оказывается, был большим любителем компьютерных игр.
Шоумен рассказал, чем увлекался в юношеские годы. Дмитрий Шепелев,
оказывается, был большим любителем компьютерных игр.
Шоумен рассказал, в личном "Инстаграм", что не позволяет
своему шестилетнему сыну Платону играть в игры на смартфоне более 15 минут в
день. Дмитрий Шепелев, как заботливый родитель, установил на телефон ребенка специальную
программу, которая блокирует ненужные функции гаджета, сохранив возможность
принимать и делать звонки, а также смотреть погоду.
Между тем, по словам Шепелева, к нему родители были более
лояльны. "А вы помните, что единственный̆ гаджет нашего детства была игра "Электроника"?
И время с ней родители не ограничивали. "Волк и яйца", "Веселый повар",
"Тайна океана" – играй сколько влезет", – поделился воспоминаниями Дмитрий.
Шоумен отметил, что, будучи школьником, перепробовал все
возможные виртуальные забавы: драки на мечах со скелетами, гонки на машинках,
симулятор боевого самолета, различные стрелялки и даже "шашки всякие на
раздевание с тетеньками". Как-то раз будущая звезда Первого канала вместе с
другом просидела в компьютерном клубе всю ночь, часов 12. "После этого обоих
тошнило. Ну, потому что нельзя столько играть", – улыбнулся .
По словам телеведущего, с возрастом игры утратили для него
всякий интерес. Однажды перестав играть, он навсегда забыл, что такое джойстик.
"Потом я бросил.
Стало неинтересно. И сейчас не играю. Почему-то стыдно. Серьезно. У меня даже
Иксбокса нет", – поведал .