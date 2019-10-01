Александр Лукашенко не хочет политического объединения с Россией. На фоне потепления в отношениях Белоруссии с США и ЕС, министр иностранных дел республики Владимир Макей сделал важное заявление об интеграции с Москвой.

Александр Лукашенко не хочет политического объединения с Россией. На фоне потепления в отношениях Белоруссии с США и ЕС, министр иностранных дел республики Владимир Макей сделал важное заявление об интеграции с Москвой.Первоначальные варианты программы по интеграции двух странсодержали неприемлемые для Белоруссии пункты, отметил Макей в интервьюинформагентству РБК. "Например, создание каких-то наднациональныхструктур, что не соответствует опять-таки положениям союзного договора", -сказал он.На недавней встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин иАлександр Лукашенко договорились, что политическое объединение не соответствуетположениям Союзного договора. "Никаких политических моментов, связанных с созданиемфедерации, конфедерации, там нет и не будет", – добавил министр.Говоря о наднациональных структурах, Макей откровеннолукавит. Как одна из "топовых" фигур белорусского политического поляон не может не знать, что соглашение, подписанное иБорисом Ельциным в декабре 1999 года, предусматривает единую валюту, суд итаможню двух стран, а в дальнейшем – общий парламент и президент.Опубликованный ранее в прессе проект интеграции России иБелоруссии наделал много шума. По данным газеты "Коммерсант", к 2022году страны перейдут к единой налоговой и социальной политике, создадут общуютаможню. О политическом объединении речи не идет.Но даже такой вариант интеграции не устроил частьбелорусских экспертов. По их мнению, соглашение, которое Александр Лукашенко иВладимир Путин должны подписать в декабре, угрожает независимости Белоруссии.Дескать, его реализация фактически означает введение вреспублике российского законодательства. , полагают эксперты, загнан вугол и не может противостоять давлению Путина.