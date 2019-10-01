Александр Лукашенко не хочет политического объединения с Россией. На фоне потепления в отношениях Белоруссии с США и ЕС, министр иностранных дел республики Владимир Макей сделал важное заявление об интеграции с Москвой.
Александр Лукашенко не хочет политического объединения с Россией. На фоне потепления в отношениях Белоруссии с США и ЕС, министр иностранных дел республики Владимир Макей сделал важное заявление об интеграции с Москвой.
Первоначальные варианты программы по интеграции двух стран
содержали неприемлемые для Белоруссии пункты, отметил Макей в интервью
информагентству РБК. "Например, создание каких-то наднациональных
структур, что не соответствует опять-таки положениям союзного договора", -
сказал он.
На недавней встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин и
Александр Лукашенко договорились, что политическое объединение не соответствует
положениям Союзного договора. "Никаких политических моментов, связанных с созданием
федерации, конфедерации, там нет и не будет", – добавил министр.
Говоря о наднациональных структурах, Макей откровенно
лукавит. Как одна из "топовых" фигур белорусского политического поля
он не может не знать, что соглашение, подписанное и
Борисом Ельциным в декабре 1999 года, предусматривает единую валюту, суд и
таможню двух стран, а в дальнейшем – общий парламент и президент.
Опубликованный ранее в прессе проект интеграции России и
Белоруссии наделал много шума. По данным газеты "Коммерсант", к 2022
году страны перейдут к единой налоговой и социальной политике, создадут общую
таможню. О политическом объединении речи не идет.
Но даже такой вариант интеграции не устроил часть
белорусских экспертов. По их мнению, соглашение, которое Александр Лукашенко и
Владимир Путин должны подписать в декабре, угрожает независимости Белоруссии.
Дескать, его реализация фактически означает введение в
республике российского законодательства. , полагают эксперты, загнан в
угол и не может противостоять давлению Путина.