В день похорон режиссера Марка Захарова в театре Ленком, где будет проходить прощание, проводят обыски. Сотрудники МВД серьезно подошли к вопросу обеспечения безопасности.

В день похорон режиссера Марка Захарова в театре "Ленком", где будет проходить прощание, проводят обыски. Сотрудники МВД серьезно подошли к вопросу обеспечения безопасности.Прощание с Марком Захаровым должно начаться днем 1 октября. Ожидается, что к театру придут тысячи людей: с творчеством знаменитого режиссера знакомо подавляющее большинство россиян.В связи с этим в театре проходят обыски. Полицейские с собаками обходят каждый угол здания, чтобы обеспечить полную безопасность всех, кто придет проститься с Захаровым.Кинологи прибыли к театру "Ленком" еще к семи утра, чтобы успеть закончить до начала траурных мероприятий, передает . В МВД рассказали, что пытаются избежать любых возможных провокаций и экстренных ситуаций.Напомним, что прославленный режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. Он умер в результате продолжительной болезни. Сообщалось, что причиной смерти стала пневмония.пройдет днем 1 октября к театре "Ленком". Затем режиссера захоронят на Новодевичьем кладбище