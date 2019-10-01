В российской премьер-лиге вторая отставка. Свой пост покинул главный тренер грозненского Ахмата Рашид Рахимов. Днем раньше ушел в отставку наставник Спартака Олег Кононов.

В российской премьер-лиге вторая отставка. Свой пост покинул главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов. Днем раньше ушел в отставку наставник "Спартака" Олег Кононов.В понедельник "Ахмат" проиграл "Сочи" 0:2 и опустился на 15 место. После игры Рашид Рахимов объявил об отставке с постав главного тренера. Руководство клуба удовлетворило просьбу Рахимова, что подтвердил ТАСС президент клуба Магомед Даудов. Преемник Рахимова пока неизвестен. Однако появилась информация, что грозненцы заинтересованы в приглашении Игоря Шалимова.Рашид Рахимов тренировал грозненский "Терек" (так назывался "Ахмат" до 2017 года) с 2013 по 2017. Под его руководством грозненцы заняли пятое место. Это их лучший результат в историю В сентябре 2018 года Рашид Маматкулович снова возглавил клуб из Чеченской республики. Также бывший защитник "Памира", "Спартака", "Локомотива" и сборной России тренировал пермский "Амкар" и московский "Локомотив".