В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. При этом украинская сторона попытается в очередной раз затянуть весь процесс, чтобы иметь больше времени на обман жителей востока страны, уверены эксперты.

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. При этом украинская сторона попытается в очередной раз затянуть весь процесс, чтобы иметь больше времени на обман жителей востока страны, уверены эксперты.Украинская сторона до сих пор не поставила свою подпись под так называемой формулой Штайнмайера. При этом, напомнимизвестный публицист и интеллектуалАнатолий Вассерман, это не какое-то дополнительное соглашение, а всего лишь напоминание Киеву о последовательности шагов для выполнения минских соглашений."Дело в том, что после их подписания "киевские террористы" стали делать вид, что их порядок пересечения действий по реинтеграции Украины, перечисленные в этих соглашениях, ничего не значит", – цитирует эксперта. Тогда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, чувствуя свою долю ответственности за ситуацию, попытался четко зафиксировать этот момент.С тех самых пор украинская сторона затягивает переговорный процесс и не желает прислушиваться к позиции международного сообщества. "Что касается "формулы Зеленского", она сводится к тому, что надо повторять республикам беззастенчивую ложь, на которую опирались "киевские террористы" в своей пропаганде", – подчеркнул Вассерман.Он добавил, что несмотря на все усилия Германии, Франции и России, Украина все также будет продолжать вести свою агрессивную политику, а мирные переговоры будут затягиваться под самыми разными предлогами. "По мере отказа республик Донбасса от одной бредятины, будет непременно сочиняться новая", – уверен эксперт.По его словам, политика Киева направлена не только на Донбасс, но и на всю Россию, частью которой, по его словам, должна быть и Украина. "Это будет продолжаться до тех пор, пока Запад считает для себя выгодным разрушение России в целом и Российской Федерации в частности", – заключил Анатолий Вассерман.