Блогер Лена Миро высказалась о здоровье примы-балерины Анастасии Волочковой. Она рассказала, из-за чего разрушилась жизнь знаменитости.

Блогер Лена Миро высказалась о здоровье примы-балерины Анастасии Волочковой. Она рассказала, из-за чего разрушилась жизнь знаменитости.По мнению автора, главной причиной всех бед Анастасии является алкоголь. "На лице Волочковой я вижу даже не бокал шампанского ежедневно, а бутылку и больше", – отметила Миро.По мнению Лены, регулярное употребление алкоголя – это алкоголизм. Женщина может себе позволить не больше одного бокала вина в неделю. "Не стакан "до краев", а именно ресторанный бокальчик. Все, что свыше этого, лично меня уже настораживает", – высказалась блогер.Автор считает, что именно из-за этого балерину выгнали из театра. По этой же причине у нее распался брак с приличным мужчиной, растратилась красота и потерялось уважение общества."Настя любит алкоголь, и за эту любовь ей приходится платить высокую цену", – высказалась Лена.Кроме того, блогер упрекает Волочкову за то, что та винит во всех бедах свою мать. Ведь прима утверждает, что родительница разрушила ей жизнь. Мол именно она заставила Анастасию сделать аборт."Лузерам свойственно обвинять родителей в том, что жизнь не сложилась. Так не пойдет. Не мать разрушила Настину жизнь, а тот выбор, который делала и делает Настя каждую секунду своей жизни", – подытожила скандальный автор.