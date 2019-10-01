Бывший президент Украины Петр Порошенко в первые месяцы нахождения у власти регулярно получал звонки от российского лидера Владимира Путина. Главы государств разговаривали, когда в Донбассе вовсю полыхали бои, утверждает экс-депутат Верховной рады Игорь Грынив. Он раскрыл любопытные детали бесед.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в первые месяцы нахождения у власти регулярно получал звонки от российского лидера Владимира Путина. Главы государств разговаривали, когда в Донбассе вовсю полыхали бои, утверждает экс-депутат Верховной рады Игорь Грынив. Он раскрыл любопытные детали бесед.Москва хотела помочь Киеву, но украинское руководство решилопродолжить наступление в Донбассе. В итоге ВСУ потерпели чудовищное поражениепод Иловайском. После этого Порошенко стал считать Путина врагом, заявил бывшийдепутат.Россия и Украина находятся на грани "вражескихотношений", полагает экс-парламентарий. Москву, заявил Грынив, "умеетрасставлять ловушки"."Знаете, как разговаривал первые полгода Путин с? "Петр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?". Посылая тысячи людей,которые убивают. Он не удержал уже эту игру после Иловайска", – сказал бывшийдепутат в эфире "Громадське ТВ".Бои за город Иловайск Донецкой продолжались с августа доначала сентября 2014 года. Стремившаяся окружить Донецк украинская армия попалав окружение и потерпела сокрушительное поражение: по некоторым данным, в"котле" погибла почти тысяча военнослужащих ВСУ.В августе прошлого года, к четвертой годовщине разгрома,Печерский суд Киева обязал генпрокуратуру расследовать возможное причастие ксобытиям и близкого к нему начальника Генштаба Виктора Муженко.В Верховной раде тогдашнего президента обвинили в сокрытии информации о битвеза Иловайск, а также в отдаче "преступных и непрофессиональныхприказов".