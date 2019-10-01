Бывший президент Украины Петр Порошенко в первые месяцы нахождения у власти регулярно получал звонки от российского лидера Владимира Путина. Главы государств разговаривали, когда в Донбассе вовсю полыхали бои, утверждает экс-депутат Верховной рады Игорь Грынив. Он раскрыл любопытные детали бесед.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в первые месяцы нахождения у власти регулярно получал звонки от российского лидера Владимира Путина. Главы государств разговаривали, когда в Донбассе вовсю полыхали бои, утверждает экс-депутат Верховной рады Игорь Грынив. Он раскрыл любопытные детали бесед.
Москва хотела помочь Киеву, но украинское руководство решило
продолжить наступление в Донбассе. В итоге ВСУ потерпели чудовищное поражение
под Иловайском. После этого Порошенко стал считать Путина врагом, заявил бывший
депутат.
Россия и Украина находятся на грани "вражеских
отношений", полагает экс-парламентарий. Москву, заявил Грынив, "умеет
расставлять ловушки".
"Знаете, как разговаривал первые полгода Путин с
? "Петр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?". Посылая тысячи людей,
которые убивают. Он не удержал уже эту игру после Иловайска", – сказал бывший
депутат в эфире "Громадське ТВ".
Бои за город Иловайск Донецкой продолжались с августа до
начала сентября 2014 года. Стремившаяся окружить Донецк украинская армия попала
в окружение и потерпела сокрушительное поражение: по некоторым данным, в
"котле" погибла почти тысяча военнослужащих ВСУ.
В августе прошлого года, к четвертой годовщине разгрома,
Печерский суд Киева обязал генпрокуратуру расследовать возможное причастие к
событиям и близкого к нему начальника Генштаба Виктора Муженко.
В Верховной раде тогдашнего президента обвинили в сокрытии информации о битве
за Иловайск, а также в отдаче "преступных и непрофессиональных
приказов".