Журналисты объявили настоящую охоту за снимками Анастасии Заворотнюк из больницы.

Журналисты объявили настоящую охоту за снимками Анастасии Заворотнюк из больницы.Попытка заполучить фото или видео изможденной болезнью красавицы-актрисы напоминает битву за комнату в романе "Мастер и Маргарита". Булгаков писал, как управдома "вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу". Медперсонал в больнице, где находится Заворотнюк, тоже атакуют со всех сторон. Врачам и сестрам предлагают до миллиона рублей за сделанные на телефон фото и видео.И одна из сотрудниц решила подзаработать. В редакцию сразу нескольких изданий пришло письмо: "У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года, Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение". Обладательница видео пораженной страшной болезнью звезды добавила, что один ролик длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды.Как говорят, в больнице начата проверка того, кто из персонала не побрезговал заработать на чудом горе. Сейчас изучаются записи камер видеонаблюдения и выясняется, кто был уволен в последние дни. Алчному фотографу может грозить реальный уголовный срок!Очевидно, поняв это, обладательница желанных для журналистов кадров прислала сообщение: "Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, т. к. пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности". И пропала.