Не так давно в семье Марии Мироновой свершилось радостное событие – актриса стала мамой второй раз. Впрочем, семья пока отказывается что-либо комментировать. Так от вопросов ушел и старший сын знаменитости.

Не так давно в семье Марии Мироновой свершилось радостное событие – актриса стала мамой второй раз. Впрочем, семья пока отказывается что-либо комментировать. Так от вопросов ушел и старший сын знаменитости.Ребенок звездной мамы Андрей Удалов решил не давать никаких комментариев по поводу младшего братика или сестрички. Молодой человек выслушал поздравления представителей прессы и поблагодарил их, однако отвечать на вопросы не стал."Спасибо огромное за поздравления, но я сейчас это не комментирую," – сказал юноша в разговоре с корреспондентами Telegramma.pro. Кроме того, молодой человек не стал рассказывать о том, рад ли он тому факту, что Миронова вновь стала мамой. Удалов предпочел воздержаться от лишних слов.Напомним, что информация о рождении еще одного наследника появилась 30 сентября 2019 года. Малыш в клинике в Афинах. Тогда актриса выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" пост с фотографией отпечатки ноги ребенка. Впрочем, раскрывать пол ненаглядного чада знаменитость отказалась. Вместо ответов на вопросы любопытствующих она кратко указала в подписи, что "эта нога кого надо нога".Кроме того, знаменитость также держит личность супруга в секрете. Не так давно она писала, что официально находится замужем уже два года. Мария поведала, что ее муж "является Директором по развитию русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями". Звезда подчеркнула, что национальность мужчины – "не японец".