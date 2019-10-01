В скандале с многомиллионным долгом Жанны Фриске поставлена точка. Все вопросы уладили родители певицы и телеведущий Дмитрий Шепелев.

В скандале с многомиллионным долгом Жанны Фриске поставлена точка. Все вопросы уладили родители певицы и телеведущий Дмитрий Шепелев.Журналистам удалось выяснить, что близкие избавились от долга перед "Русфондом", из-за которого разгорелся настоящий скандал – позорного наследства певицы, которое после ее смерти перешло родственникам. Всего было выплачено более 21 миллиона рублей.Все расходы взяли на себя родители Фриске и Шепелев, с которым певица долгое время состояла в отношениях, передает . В какой пропорции они разделили долг, остается неизвестным.Ситуацию с выплатой прокомментировала сестра исполнительницы Наталья. Она отметила, что отношения между ее семьей и Шепелевым не наладились даже после того, как в разборках с "Русфондом" была поставлена точка."Ничего не изменилось. Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет", – рассказала она.При этом сестра Фриске поставила под сомнение слова о том, что телеведущий якобы помог в погашении долга. "Представления не имею, все вопросы к "Русфонду". Но явно не Шепелев", – ответила она на вопрос о том, кто произвел выплату в 21 миллион рублей.Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Артистка боролась с раком мозга. У нее остался сын Платон. Сейчас мальчик живет с Дмитрием Шепелевым.