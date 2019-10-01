Экс-солистка группы Фабрика, Саша Савельева, вместе с мужем, Кириллом Сафоновым, и сыном – Леоном улетела в Израиль. Поводом для поездки стала свадьба старшей дочери актера – 24-летней Анастасии.

Экс-солистка группы "Фабрика", Саша Савельева, вместе с мужем, Кириллом Сафоновым, и сыном – Леоном улетела в Израиль. Поводом для поездки стала свадьба старшей дочери актера – 24-летней Анастасии.Звездная наследница выходит замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Они с женихом давно помолвлены, поэтому Настя и ее семья с нетерпением ждали дня свадьбы.К слову, для маленького Леона это первое путешествие заграницу. Счастливая Саша опубликовала семейное фото на своей странице в Instagram."В Израиле сегодня празднуют Новый год! Хорошая возможность еще раз поблагодарить за все и пожелать здоровья, счастья", – гласит надпись под снимком.Отметим, роды Савельевой дались тяжело. Их с Сафоновым сын родился недоношенным. На последних неделях беременности у певицы внезапно сильно поднялось давление, появилась угроза жизни – и ее, и ребенка. Поэтому пришлось прибегнуть к экстренным родам."К счастью, все обошлось", – поделилась исполнительница.Между тем, бывшая жена Кирилла и родная мама Анастасии, Елена, скончалась два года назад. Причиной стала алкогольная зависимость, которую женщина так и не смогла побороть, несмотря на поддержу близких.