Лучшие дни экс-президента Украины Петра Порошенко остались в прошлом. Политик не сможет вернуть себе былое влияние, уверен депутат Верховной рады трех созывов Владимир Олейник.

Лучшие дни экс-президента Украины Петра Порошенко остались в прошлом. Политик не сможет вернуть себе былое влияние, уверен депутат Верховной рады трех созывов Владимир Олейник.Судя по президентским и парламентским выборам, Порошенкоможет рассчитывать на поддержку максимум четверти украинцев. Но ходят слухи,что политик может вернуть себе кресло через государственный переворот илиочередной Майдан.Каждый народ заслуживает своего президента, прокомментировалОлейник перспективы Порошенко. Он призвал украинцев начать с себя, тогда ивласть станет лучше. "А та (нация. – Прим.ред.), что находится вкрепостном состоянии души, она будет получать Порошенко", – написалэкс-депутат на своей странице в "Фейсбук".Если бывший президент решится на переворот, то потерпитфиаско, уверен Олейник. он назвал "отыгранной картой".Теперь стоит задача сделать ее не только битой, но и судимой, подчеркнул политик."Чтобы он по принципу возмездия за содеянное понеснаказание за свои деяния на посту первого человека страны", – заключил он.Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных расследованиях,сообщил в эфире украинского телевидения директор Государственного бюрорасследований Роман Труба. Он уточнил, что во всех делах бывший президентявляется свидетелем.Но украинская политика настолько непредсказуема, что перейтив статус обвиняемого может очень быстро. В стране достаточно тех, ктохочет видеть бывшего президента за решеткой. Слишком многим он перешел дорогуза последние пять лет.