Поступившему в Собинскую больницу пациенту было проведено обследование и две операции, тем не менее через несколько дней он скончался.

мы сообщали информацию о деле, которое расследуется в настоящее время следственным комитетом: причинение смерти по неосторожности. Напомним, по данным прокурорской проверки, в июне Собинскую районную больницу поступил 58-летний житель Собинки с жалобами на боли. Ему было проведено обследование и две операции, тем не менее через несколько дней пациент скончался. Правоохранительным органам предстоит установить, имела ли место врачебная ошибка. И вот как комментируют ситуацию в Следственном комитете области:Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области: "Родные не обращались в правоохранительные органы, дело возбуждено по материалам прокуратуры. Допрошено много людей, должностных лиц. Сбор материалов по уголовному делу продролжается, и пока я преждевременно выводы бы никакие не делала. Всё покажет расследование уголовного дела."