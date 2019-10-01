Сегодня, 1 октября, в Москве неадекватный гражданин напал на сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина. Старшему инспектору Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан нанесли смертельный удар ножом. Интересно, что именно Капустин занимался расследованием дела Жанны Фриске.

Сегодня, 1 октября, в Москве неадекватный гражданин напал насотрудника Следственного комитета Владислава Капустина. Старшему инспекторуУправления по рассмотрению жалоб и обращений граждан нанесли смертельный ударножом. Интересно, что именно Капустин занимался расследованием дела ЖанныФриске.Сообщается, что Владислав Капустин рассматривал жалобублаготворительной организации "Русфонд". Объединение считало, что деньги, пожертвованныена лечение онкобольной певицы Жанны Фриске, были похищены.Благотворители требовали возбудить уголовное дело о краже 20,8миллионов рублей. Тогда именно Капустин сообщил "Русфонду", что дело находитсяв компетенции МВД и передал материалы в правоохранительные органы.В настоящее время на месте убийства инспектора, у проходнойв Техническом переулке, работают следователи. Предполагаемого виновникапроисшествия – Сергея Григорьева – ужезадержали, его сейчас допрашивают. Уже удалось найти орудие убийства – ножразмером 30 – 40 сантиметров с черной рукояткой, сообщает сайт .Напомним, 2013 году у нашли неоперабельнуюопухоль мозга. Благотворительное общество "Русфонд" собирало деньгина лечение звезды за рубежом. После смерти вокалистки организация потребовалавернуть остаток пожертвований. Близкие отказались отдавать деньги.В начале августа 2019 родственники певицы порешению суда возместили долги организации "Русфонд". Полученные средства уже направлены на лечение больных раком детей.