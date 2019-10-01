Сегодня, 1 октября, в Москве неадекватный гражданин напал на
сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина. Старшему инспектору
Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан нанесли смертельный удар
ножом. Интересно, что именно Капустин занимался расследованием дела Жанны
Фриске.
Сегодня, 1 октября, в Москве неадекватный гражданин напал на
сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина. Старшему инспектору
Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан нанесли смертельный удар
ножом. Интересно, что именно Капустин занимался расследованием дела Жанны
Фриске.
Сообщается, что Владислав Капустин рассматривал жалобу
благотворительной организации "Русфонд". Объединение считало, что деньги, пожертвованные
на лечение онкобольной певицы Жанны Фриске, были похищены.
Благотворители требовали возбудить уголовное дело о краже 20,8
миллионов рублей. Тогда именно Капустин сообщил "Русфонду", что дело находится
в компетенции МВД и передал материалы в правоохранительные органы.
В настоящее время на месте убийства инспектора, у проходной
в Техническом переулке, работают следователи. Предполагаемого виновника
происшествия – Сергея Григорьева – уже
задержали, его сейчас допрашивают. Уже удалось найти орудие убийства – нож
размером 30 – 40 сантиметров с черной рукояткой, сообщает сайт .
Напомним, 2013 году у нашли неоперабельную
опухоль мозга. Благотворительное общество "Русфонд" собирало деньги
на лечение звезды за рубежом. После смерти вокалистки организация потребовала
вернуть остаток пожертвований. Близкие отказались отдавать деньги.
В начале августа 2019 родственники певицы по
решению суда возместили долги организации "Русфонд". Полученные средства уже направлены на лечение больных раком детей.