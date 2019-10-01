Одиннадцатый тур российской премьер-лиги завершился матчем на олимпийском стадионе Фишт. Сочи принимал грозненский Ахмат и одержал победу со счетом 2:0.

Одиннадцатый тур российской премьер-лиги завершился матчем на олимпийском стадионе "Фишт". "Сочи" принимал грозненский "Ахмат" и одержал победу со счетом 2:0.Сочинцы мощно начали встречу и уже на 12 минуте добились успеха. После прострела Никиты Бурмистрова отличился Андрей Мостовой. Вскоре Кристиан Нобоа упустил возможность развить успех. Но затем преимущество перешло к гостям, и только мастерство вратаря Сослана Джанаева спасло сочинцев от неприятностей.На 73 минуте Кристиан Нобоа все же забил свой первый мяч в составе "Сочи". Эквадорец подобрал мяч в центральном клубе, дошел до линии штрафной и пробил по воротам Евгения Городова – 2:0.Этот счет остался в силе до конца встречи. "Сочи" набрал 12 очков и поднялся на 10 место. "Ахмат", у которого осталось 9, очков опустился в зону вылета – на 15 место.