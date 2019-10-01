Светлана Ходченкова – одна из самых востребованных актрис не только в России, но и за рубежом. Она славится своей грацией и утонченными чертами лица.

Светлана Ходченкова – одна из самых востребованных актрис не только в России, но и за рубежом. Она славится своей грацией и утонченными чертами лица.На этот раз актрису пригласили в качестве модели на Парижскую Неделю моды. Она приняла участие в показе известного косметического бренда.Для выхода артистку облачили в мини-платье нежно-голубого цвета с ярким графическим принтом. Вот только к макияжу и прическе стилисты подошли не так ответственно. Они гладко зачесали Ходченковой волосы, сместив пробор на бок, и собрали их в тугой узел на затылке. Глаза и губы Светлане накрасили слишком ярко. К слову, мейкап сделал 36-летнюю знаменитость лет на 10 старше, сообщает .Судя по всему, сама артистка чувствовала себя не в своей тарелке. Это отчетливо видно по ее поджатым губам и нахмуренным бровям. Как бы Светлана не пыталась скрыть свое недовольство, сделать ей это явно не удалось.Отметим, вместе с российской актрисой в показе приняли участие многие голливудские звезды, такие как Ева Лонгория, Эмбер Херд, Хелен Миррен, Энди Макдауэлл, супермодель Даутцен Крез и певица Шерил Коул. Среди гостей в зале сидела "черная пантера" Наоми Кэмпбелл, которая в этот раз ограничилась ролью зрительницы.