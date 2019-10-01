Актриса Наталья Бочкарева продолжает упорно доказывать всем и вся, что никогда в жизни не притрагивалась к наркотикам, а видео ее задержания – наглая ложь. Тем не менее врач-нарколог Алексей Казанцев привел еще один аргумент не в пользу артистки.

Актриса Наталья Бочкарева продолжает упорно доказывать всем и вся, что никогда в жизни не притрагивалась к наркотикам, а видео ее задержания – наглая ложь. Тем не менее врач-нарколог Алексей Казанцев привел еще один аргумент не в пользу артистки.По словам эксперта, проанализировавшего видео с места задержания, на тот момент актриса находилась в стадии опьянения, причем, вероятно, даже наркотического. Кроме того, медик обратил внимание на тот факт, что знаменитость уж больно сильно и быстро похудела. Ранее уже ходили слухи о том, что артистка сидела на жесткой диете, однако теперь врач предположил, что дело тут вовсе не в здоровом питании и физических нагрузках."При употреблении кокаина есть не хочется абсолютно – аппетит пропадает, ты постоянно возбужден, хочешь двигаться, выделяются гормоны радости.Всех, кто употребляет этот опасный психостимулятор, толстыми точно не назовешь," – высказался Казанцев.Он отметил, что, к сожалению, представители шоу-бизнеса частенько подсаживаются на кокаин из-за его "стройнящего эффекта". Кроме того, многие считают его легким наркотиком, т.к. состав не нужно вводить через инъекции. Тем не менее, как и любое психотропное вещество, этот алкалоид представляет собой мощную угрозу здоровью человека."Это не безобидный наркотик. Психостимуляторы часто вызывают психоз и паранойю, манию преследования, стойкое нарушение сна, двигательную и речевую суетливость. Зависимость от кокаина развивается молниеносно, одной дозы всегда мало," – предупредил нарколог в газете "Комсомольская правда".Он также добавил, что употребление наркотика чревато остановкой сердца. Алексей уточнил, что при смешении с алкоголем, как это часто делает российский бомонд, вероятность летального исхода только увеличивается.