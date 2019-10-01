Сроки реализации проекта определены до конца года. Помешать может только непогода.

Любимые жителями и туристами места за торговыми рядами Суздаля приобретут новый вид. В городе идет масштабное строительство Зарядья. На участке возле гостиницы "Сокол" заканчивают вертикальную планировку. На днях доставят тротуарную плитку. На высоком берегу Каменки с новой смотровой площадки откроется древний Суздаль. Два сквера получат освещение. Будет организован подъем на валы 11 века. Первую экскурсию по будущему Зарядью провел глава администрации Сергей Сахаров.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля: "Сквер около Сокола получит совершенно другую конфигурацию, удобную для развития другого праздника. Также благоустраивается полностью сквер возле кресто-Никольской церкви и Казанской церкви. Полностью будет благоустроено так называемое Зарядье - заменена пешеходная часть тротуарной плитки, морально устаревшей."Для строителей "Зарядья" это не первый масштабный проект - они недавно закончили подобный в Гаврилов-Посаде, рассказал Арон Тепоян. Пока в строительстве задействовано 15 человек, но, чтобы успеть в срок, их число обещают удвоить.Арон Тепоян, подрядчик: "Если считать по дням, должны успеть. У нас ресурсы есть. И рабочие, и финансовые. В общем, все ресурсы есть, все бросили сюда, все силы. И техникой оснащенность. Будем стараться."Напомним, в 2018 году глава администрации Суздаля защитил в Министерстве строительства и ЖКХ Проект благоустройства территории. Проект признали победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса, Суздалю выделили 50 миллионов рублей. К проекту должны были приступить летом, но удалось только неделю назад. Главная причина задержки - поздние сроки доведения субсидий - областная администрация перевела их в ноябре. Соответственно, и проектировщики приступили к работе с опозданием.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля: "Это сложная территория, необходимо было получить согласование в Минкульте и в инспекции по охране памятников, пройти археологическую экспертизу данного участка. Ну и третье - федеральную антимонопольную службу забросали жалобами те, кто не участвовал в торгах. К счастью, все жалобы абсолютно нам удалось отбить. Но в сроках мы потеряли примерно две с половиной недели."Сроки определены до конца года. Помешать может только непогода. Главное, речи о возврате денежных средств быть не может. Если строители не успеют сдать объект, то средства перенесут на следующий год. В любом случае, уже весной жители и гости прогуляются по Суздальскому Зарядью.Анастасия Сахарова, Александр Чернышев. "Вести-Владимир"