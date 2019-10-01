Активное участие в посадке деревьев приняли школьники, члены общественного совета и ветеранской организации.

В Суздале сотрудники полиции совместно со школьниками, членами общественного совета и ветеранской организации присоединились к акции «Лес Победы», которая в эти дни проходит по всей стране.На территории Суздальской средней школы №1 старшеклассники вместе с завучем, членом общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району И.Н. Бакриной и полицейскими высадили деревья в память о тех, то отдал жизни ради мирного существования современного поколения. В самом начале войны на фронт ушел 21 выпускник школы и 5 учителей, в том числе, директор. 12 из них погибли на полях сражений. В память о героях участники акции высадили два клена, у которых установили таблички с фамилиями защитников Отечества.Начало аллее памяти заложили участники акции у Суздальской средней школы №2, где у высаженных берез также установили таблички с именами павших на фронтах Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие началось с выноса знамени и вступительных слов присутствующих о важности сохранения памяти защитников Родины.