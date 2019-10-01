Солист группы Иванушки International прокомментировал слухи о романе актрисы Светланы Ходченковой и шоумена Семена Слепакова. Как оказалось, Андрей Григорьев-Апполонов уже давно дружит с артисткой.

Солист группы "Иванушки International" прокомментировалслухи о романе актрисы Светланы Ходченковой и шоумена Семена Слепакова. Какоказалось, Андрей Григорьев-Апполонов уже давно дружит с артисткой.Рыжий из "Иванушек" признался, что читал о новых отношениях приятельницыв прессе, однако большого значения этому не предал. Лично он со Светланой слухине обсуждал, о личной жизни они не говорили."Я читал, но у нее не спрашивал, потому что такие замутыпроисходят постоянно у нас, на просторах шоу-бизнеса. Я не обрадовался и неудивился. Подумал: брехня очередная, как всегда, или может быть… но мне кажется– маловероятно", – отметил Андрей Григорьев-Апполонов.Певец подчеркнул, что по отдельности Светлана и Семен –хорошие люди, однако вместе он их не представляет. По словам рыжего из "Иванушек", в качестве пары он нигде не встречал.Напомним, минувшим летом появились слухи, что 36-летняяактриса Светлана Ходченкова завела интрижку с 40-летним музыкантом и шоуменомСеменом Слепаковым. Якобы знаменитости познакомились на съемках сериала "Домашнийарест", в котором артистка сыграла одну из главных ролей. Отметим, что занесколько месяцев до встречи с актрисой, шоумен развелся с женой Кариной.подогрели слухи о своем романепоявившись на премии "Человек года" в качестве соведущих. После парочку виделив музее Эрмитаж. По словам очевидцев, знаменитости обнимались и целовались.