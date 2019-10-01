Солист группы Иванушки International прокомментировал
слухи о романе актрисы Светланы Ходченковой и шоумена Семена Слепакова. Как
оказалось, Андрей Григорьев-Апполонов уже давно дружит с артисткой.
Солист группы "Иванушки International" прокомментировал
слухи о романе актрисы Светланы Ходченковой и шоумена Семена Слепакова. Как
оказалось, Андрей Григорьев-Апполонов уже давно дружит с артисткой.
Рыжий из "Иванушек" признался, что читал о новых отношениях приятельницы
в прессе, однако большого значения этому не предал. Лично он со Светланой слухи
не обсуждал, о личной жизни они не говорили.
"Я читал, но у нее не спрашивал, потому что такие замуты
происходят постоянно у нас, на просторах шоу-бизнеса. Я не обрадовался и не
удивился. Подумал: брехня очередная, как всегда, или может быть… но мне кажется
– маловероятно", – отметил Андрей Григорьев-Апполонов.
Певец подчеркнул, что по отдельности Светлана и Семен –
хорошие люди, однако вместе он их не представляет. По словам рыжего из "Иванушек", в качестве пары он нигде не встречал.
Напомним, минувшим летом появились слухи, что 36-летняя
актриса Светлана Ходченкова завела интрижку с 40-летним музыкантом и шоуменом
Семеном Слепаковым. Якобы знаменитости познакомились на съемках сериала "Домашний
арест", в котором артистка сыграла одну из главных ролей. Отметим, что за
несколько месяцев до встречи с актрисой, шоумен развелся с женой Кариной.
подогрели слухи о своем романе
появившись на премии "Человек года" в качестве соведущих. После парочку видели
в музее Эрмитаж. По словам очевидцев, знаменитости обнимались и целовались.