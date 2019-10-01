В театре Ленком в Москве началось прощание с режиссером Марком Захаровым. Первыми на траурное мероприятие прибыли близкие артиста.

В театре "Ленком" в Москве началось прощание с режиссером Марком Захаровым. Первыми на траурное мероприятие прибыли близкие артиста.Проститься с Захаровым пришла его дочь Александра. Она оказалась в центре внимания фоторепортеров. Судя по всему, убитая горем актриса прошла в здание в полном молчании.На траурное мероприятие прибыли и коллеги Захарова. Среди них оказалась и актриса Евгения Короткевич. Она принесла роскошную корзину цветов. Букет был собран в виде сердца.Примечательно, что поклонники творчества Марка Захарова начали оставлять цветы и записки у входа в "Ленком" задолго до прощания. Они пришли к театру сразу, как только стало известно о смерти режиссера.Напомним, что Марк Захаров скончался 28 сентября. Он умер в результате продолжительной болезни: причиной смерти называют пневмонию.в театре "Ленком" продлится до 14:00. После его похоронят на Новодевичьем кладбище.