В Незалежной началось гонение в отношении популярного
исполнителя из-за его позиции в отношении полуострова. Олег Винник пострадал от
нападок соотечественников после своих слов о принадлежности Крыма и его участия
в российском флешмобе за мир.
В Незалежной началось гонение в отношении популярного
исполнителя из-за его позиции в отношении полуострова. Олег Винник пострадал от
нападок соотечественников после своих слов о принадлежности Крыма и его участия
в российском флешмобе за мир.
Артист не считает полуостров украинским. За такое
мнение на него обрушилось море критики в Сети. Украинское сетевое издание Диалог.UA опубликовало разгромную статью
об Олеге Виннике. Под ней читатели из Незалежной охаяли певца.
"Короче, Винник –
лошара!", "Продажность выше всего", "Боже,
сколько же дерьма всплыло и сколько скрытых недоброжелателей Украины проявилось
за время войны", – взбесились украинцы. Травят Олега Винника и в соцсетях.
За исполнителя вступился член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Удивительная история.
Украинского певца Олега Винника начали травить за то, что он всего лишь сказал
правду о том, что Крым сейчас не принадлежит Украине и просто предложил
смотреть правде в глаза", – отметил собеседник "Дни.ру".
Он напомнил, что это первый случай, когда украинский
артист топ-уровня говорит правду о принадлежности Крыма. По словам эксперта, остальные
украинские знаменитости, кто-то из боязни, а кто-то из "шкурных интересов",
продолжают говорить о том, что Крым украинский, "полностью игнорируя тот факт,
что Украины уже пять лет там нет".
"Ответ на вопрос "Чей Крым?" в последние пять
лет стал словно визитной карточкой "свой-чужой". Однако, если бы не
было участия Олега Винника в российском флешмобе #ВсемМир, то мы бы, возможно,
так и не узнали бы о том, какой сильной личностью он является", – заявил
Манукян. В заключение он пожелал Олегу Виннику стойкости и иметь сил достойно
преодолеть ту дикую травлю, которая сейчас началась в его адрес в украинском
сегменте соцсетей и медиа. "Травля за правду – это подло и мерзко", -
резюмировал эксперт.