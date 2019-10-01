В Незалежной началось гонение в отношении популярного исполнителя из-за его позиции в отношении полуострова. Олег Винник пострадал от нападок соотечественников после своих слов о принадлежности Крыма и его участия в российском флешмобе за мир.

В Незалежной началось гонение в отношении популярногоисполнителя из-за его позиции в отношении полуострова. Олег Винник пострадал отнападок соотечественников после своих слов о принадлежности Крыма и его участияв российском флешмобе за мир.Артист не считает полуостров украинским. За такоемнение на него обрушилось море критики в Сети. Украинское сетевое издание Диалог.UA опубликовало разгромную статьюоб Олеге Виннике. Под ней читатели из Незалежной охаяли певца."Короче, Винник –лошара!", "Продажность выше всего", "Боже,сколько же дерьма всплыло и сколько скрытых недоброжелателей Украины проявилосьза время войны", – взбесились украинцы. Травят Олега Винника и в соцсетях.За исполнителя вступился член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Удивительная история.Украинского певца Олега Винника начали травить за то, что он всего лишь сказалправду о том, что Крым сейчас не принадлежит Украине и просто предложилсмотреть правде в глаза", – отметил собеседник "Дни.ру".Он напомнил, что это первый случай, когда украинскийартист топ-уровня говорит правду о принадлежности Крыма. По словам эксперта, остальныеукраинские знаменитости, кто-то из боязни, а кто-то из "шкурных интересов",продолжают говорить о том, что Крым украинский, "полностью игнорируя тот факт,что Украины уже пять лет там нет"."Ответ на вопрос "Чей Крым?" в последние пятьлет стал словно визитной карточкой "свой-чужой". Однако, если бы небыло участия Олега Винника в российском флешмобе #ВсемМир, то мы бы, возможно,так и не узнали бы о том, какой сильной личностью он является", – заявилМанукян. В заключение он пожелал Олегу Виннику стойкости и иметь сил достойнопреодолеть ту дикую травлю, которая сейчас началась в его адрес в украинскомсегменте соцсетей и медиа. "Травля за правду – это подло и мерзко", -резюмировал эксперт.