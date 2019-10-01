01.10.2019

2019-10-01 16:11:30

Умер участвовавший в штурме Берлина ветеран ВОВ

В Туле умер участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников. Ветеран участвовал в штурме Берлина и оставил надпись на Рейхстаге.



По данным , Шалашников скончался на 95-м году жизни. Стоит отметить, что Евгений Тимофеевич был призван в армию в январе 1942 года. Он принимал участие в Орловско-Курской операции, а также освобождал Прибалтику, Белоруссию и Польшу.