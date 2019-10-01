30 сентября перестало биться сердце Владимира Долотмурзаевича Тменова -почётного гражданина города Коврова, почётного дегтярёвца

30 сентября перестало биться сердце Владимира Долотмурзаевича Тменова -почётного гражданина города Коврова, почётного дегтярёвцаС 1941 года Владимир Долотмурзаевич работал в заводе имени В.А. Дегтярёва на инженерно-технических и руководящих должностях. За время многолетней работы В. Д. Тменов многое сделал для повышения эффективности производства, развития экономических служб завода, подготовил немало высококвалифицированных специалистов, которые под его руководством умело решали серьёзные задачи и добивались высоких результатов.За большие заслуги в трудовой деятельности В.Д. Тменов был награждён орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945г.г.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», почётными грамотами, сообщает