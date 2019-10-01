Появилось первое официальное заявление по поводу слухов о романе Константина Меладзе и солистки группы ВИА Гра Эрики Герцег. Директор исполнительницы категорично высказалась о ситуации.

Появилось первое официальное заявление по поводу слухов о романе Константина Меладзе и солистки группы "ВИА Гра" Эрики Герцег. Директор исполнительницы категорично высказалась о ситуации.Слухи о романе Меладзе и его подопечной не на шутку взволновали народ. Официальный представитель певицы была вынуждена вмешаться, чтобы заткнуть светских сплетников.Директор исполнительницы заявила, что Константин Меладзе уже шесть лет сотрудничает Эрикой Герцег. Тем не менее, никакого романа у них нет и в помине – только бизнес. "Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет", – цитирует ее .Представитель артистки добавила, что слухи о подобных романах появляются очень часто. Доверять им, конечно же, не стоит. "И мне кажется, это знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная", – заявила она в беседе с корреспондентом .Материал дополняется