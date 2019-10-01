У местных жителей оперативники изъяли коноплю.

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-х и 43-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).В ноябре прошлого года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о том, что 43-летний житель города Гусь-Хрустальный может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Информация получила свое подтверждение. Оперативники по месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения, общей массой 129,2 грамма.Как установили полицейские, злоумышленник вырастил коноплю на своем приусадебном участке, после чего высушил, измельчил и хранил по месту жительства для личного пользования.Также было установлено, что обвиняемый передал на хранение своему 34-летнему приятелю запрещенное вещество массой 8,4 грамма, которое впоследствии было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.