«Травку» обвиняемые выращивали на приусадебном участке дома

В Гусь-Хрустальном завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном хранении наркотиков в значительном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ноябре прошлого года полицейские узнали о том, что 43-летний житель Гусь-Хрустального может быть причастен к продаже наркотиков. При проверке оперативники нашли у него дома почти 130 грамм конопли. По информации следствия, обвиняемый вырастил «травку» на приусадебном участке для личного потребления.Также полиции стало известно, что 8,4 грамма мужчина передал своему 34-летнему знакомому. Полицейские изъяли наркотики, уголовные дела были переданы в суд.