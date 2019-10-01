Муромским судом обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима
29-летний мужчина приехал в Муром в гости к своему приятелю, с которым они промышляли попрошайничеством и
сдачей металла в пункты приема.
Вечером к ним зашла знакомая. Посиделки с алкоголем
переросли в ссору – приятели никак не могли поделить подругу. Хозяин жилья грубо высказался в адрес дамы, что и спровоцировало агрессию со стороны обвиняемого. Он начал жестоко избивать мужчину, затем вооружился ножом и нанес ему множественные ранения.
Хозяин комнаты был ещё жив, но его оставили без помощи. Наутро, обнаружив 58-летнего потерпевшего без признаков жизни, женщина скрылась с места преступления. А обвиняемый еще 3 дня продолжал жить в одной комнате с мертвым телом.
Происшествие выявил
участковый во время профилактического обхода.
Муромским судом обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет области