Муромским судом обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

29-летний мужчина приехал в Муром в гости к своему приятелю, с которым они промышляли попрошайничеством исдачей металла в пункты приема.Вечером к ним зашла знакомая. Посиделки с алкоголемпереросли в ссору – приятели никак не могли поделить подругу. Хозяин жилья грубо высказался в адрес дамы, что и спровоцировало агрессию со стороны обвиняемого. Он начал жестоко избивать мужчину, затем вооружился ножом и нанес ему множественные ранения.Хозяин комнаты был ещё жив, но его оставили без помощи. Наутро, обнаружив 58-летнего потерпевшего без признаков жизни, женщина скрылась с места преступления. А обвиняемый еще 3 дня продолжал жить в одной комнате с мертвым телом.Происшествие выявилучастковый во время профилактического обхода.Муромским судом обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободыс отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет области