Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-глава службы безопасности Виктора Ющенко во времена оранжевой революции Евгений Червоненко признался, что Киев сам своей неразумной политикой отпугнул от себя жителей Крыма. Однако, добавил он, у украинских властей все еще есть шанс обманом захватить полуостров, чтобы затем начать насаждать там свои порядки.

Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-глава службы безопасности Виктора Ющенко во времена "оранжевой революции" Евгений Червоненко признался, что Киев сам своей неразумной политикой отпугнул от себя жителей Крыма. Однако, добавил он, у украинских властей все еще есть шанс обманом захватить полуостров, чтобы затем начать насаждать там свои порядки.В эфире телеканала "112. Украина" выступил соратник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Евгений Червоненко. Он призвал украинцев трезво смотреть на реальность.В частности, экс-чиновник напомнил, что мировое сообщество пока не получило ни единого доказательства участия России в конфликте в Донбассе. "Факт ее участия не доказан. Понимаю, есть переодетые, есть частные военные", – отметил он.Ситуация с Крымом также не имеет простого решения, которое бы понравилось радикально настроенным украинским националистам. "По Крыму – да, санкции есть, но там был какой-то референдум", – заметил Червоненко.Кроме того, добавил он, Киев сам по своей глупости отпугнул жителей полуострова. "Я Ющенко кричал еще в пятых – шестых годах: "Прекрати силой насаждать мову и школу", – рассказал бывший чиновник.Он напомнил, что на полуострове проводились международные мероприятия, на которых продвигались украинская и крымско-татарская культура, и на подобную политику жители полуострова смотрели без предубеждения. Ограничения же русского встречали сопротивление среди местных.Червоненко не отказался от мечтаний о захвате Крыма, однако, судя по его словам, Киеву необходимо будет действовать хитростью и обманом. "Вернуть Крым – это вернуть сознание людей, на своем примере показать, что у нас больше благосостояние и больше демократия. Другого не придумано", – подчеркнул он.Кроме того, бывший чиновник заметил, что Киев также должен будет пойти на мир в Донбассе, однако и тут не быть до конца откровенным ни с жителями востока Украины, ни с представителями международного сообщества. "Преступники должны быть наказаны. Не надо вытирать обиду из памяти, надо остановиться, зажать себя и начать работать", – рассказал Евгений Червоненко.