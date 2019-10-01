Цель акции - максимально в доступной форме рассказать пожилым людям о различных и наиболее распространённых способах обмана и о том, как уберечь себя от противоправных действий...

В рамках акции стражи порядка УВД по ТиНАО предупреждают и информируют пожилых людей о наиболее распространённых схемах мошеннических действий.В канун Дня пожилых людей, который по традиции отмечается во всем мире в первый день октября, сотрудники полиции УВД по ТиНАО организовали и провели для старшего поколения горожан, проживающих на территории округа, профилактическую акцию, направленную на предупреждение и пресечение мошеннических действий.Цель акции - максимально в доступной форме рассказать пожилым людям о различных и наиболее распространённых способах обмана и о том, как уберечь себя от противоправных действий. Ведь как показывает практика, зачастую жертвами мошенников становятся именно люди старшего поколения, так как они наиболее доверчивы и восприимчивы, чем, в свою очередь, пользуются злоумышленники, отлично разбирающиеся в психологии.В ходе проведения акции участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы капитан полиции Александр Баздырев и старший инспектор по связям со СМИ УВД по ТиНАО капитан внутренней службы Анна Шурыгина встретились с пожилыми горожанами в наиболее посещаемых ими местах: центральных площадях, дворах жилых домов и скверов, вблизи центрах социального обслуживания и аптечных пунктов.Стражи порядка рассказали пенсионерам о наиболее распространённых видах мошенничества на сегодняшний день, как распознать злоумышленников и какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами. Особое внимание организаторы уделили таким видам мошеннических действий, как предоставление различных социальных услуг, замене фильтрового оборудования и систем водоснабжения в квартирах, продаже лекарственных препаратов, сообщениям из медицинских учреждений о возможно тяжелых заболеваниях, снятию порчи и гаданию, оформлению пенсионных начислений и многим другим. Не оставили без внимания полицейские и профилактику дистанционных мошенничеств, они порекомендовали гражданам не вступать в диалоги с «представителями банков», когда последние просят сообщить персональные данные и реквизиты карты, а класть трубку и незамедлительно связываться с финансово-кредитным учреждением по месту открытия счета.В ходе разъяснительной беседы сотрудники органов внутренних дел также вручили пожилым людям специально разработанные иллюстрированные памятки с примерами наиболее часто встречающихся видов мошенничеств и напомнили номера телефонов дежурной части УВД по ТиНАО, по которым необходимо незамедлительно сообщать обо всех фактах совершения противоправных действий.Пенсионеры от души благодарили полицейских и высказывали немало теплых слов за такие важные и необходимые встречи и заботу о них, одними из которых как знак особого доверия звучало: «Наша полиция – нас бережет!».Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51- 79