Ани Лорак и Сергею Лазареву давно приписывают роман. Фолловеры постоянно ищут тайный смысл в их совместном появлении или реакции друг на друга.

Ани Лорак и Сергею Лазареву давно приписывают роман. Фолловеры постоянно ищут тайный смысл в их совместном появлении или реакции друг на друга.Преданные фанаты звезд опубликовали переписку знаменитостей. Судя по всему, пользователи Сети так сильно хотят, чтобы Ани и Сережа закрутили роман, что стали его создавать сами."Поклонники этой НЕпары называют ее СереЛина (!) Только почитайте, какая драматургия. Сценаристы сериалов на Первом и России, вдохновляйтесь ;))PS. Там и Михаилу Дворецкому – директору Сережи роль досталась :smile:" (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написано в Telegram-канале "Только никому...".Идея заключается в том, что певица переживает за состояние своего возлюбленного. "Как же я по нему скучаю, я люблю его больше жизни, скорей бы он поправился", – пишет от лица Лорак автор.Сергей и Ани тяжело переживают вынужденное расставание из-за недуга исполнителя. Но спустя неделю Лазарев, наконец, приходит в себя и приезжает к избраннице. Та, увидев любимого, с криком бросается ему на шею."Знаешь, что я понял за то время, что нас не было рядом? Что я безумно по тебе соскучился, и нам надо проводить больше времени вместе", – признался Сергей.Ани не может сдержать эмоций после услышанного. Лазарев в попытке успокоить певицу, подходит к ней со спины, нежно проводит руками от плеч к талии и обещает, что больше никогда ее не оставит.