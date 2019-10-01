Юлия Киселева показала шрамы на лице и теле. Вдова Кирилла
Толмацкого, более известного как рэпер Децл, опубликовала свежее фото в Инстаграм.
Юлия Киселева показала шрамы на лице и теле. Вдова Кирилла
Толмацкого, более известного как рэпер Децл, опубликовала свежее фото в "Инстаграм".
Юлия выложила пару собственных портретов в личный микроблог.
На снимках заметно, что на лице Киселевой красуется довольно большой рубец. Шрам
начинается в уголке правого глаза и заканчивается на середине щеки.
Также на одном из кадров можно рассмотреть отметины
на спине вдовы рэпера Децла. Рубцы частично скрывает платье женщины.
Ниже Киселева написала, что больше не боится появляться перед
аудиторией без солнцезащитных очков, скрывающих несовершенства. Шрам она считает
жемчужиной своего лица. Женщина подчеркнула, что красота ей досталась от отца и
матери, рубец же – это ее личная история.
"Я люблю свою жизнь, люблю свой путь. Я совершенна со своими
несовершенствами", – заявила вдова
Отметим, что ранее Юлия Киселева маскировала изъян с помощью
косметики, либо скрывала его под маской розового кролика. Что именно случилась
с возлюбленной артиста пока неизвестно.
Напомним, умер в феврале после концерта в
Ижевске. Артист скончался из-за проблем с сердцем. Трагедия не помогла сплотить
семью рэпера. Гражданская супруга звезды Юлия Киселева и его отец продюсер Александр
Толмацкий не смогли наладить общение. Более того, несостоявшийся свекор не
упускает возможности уколоть Юлию. Например, ранее в соцсетях Толмацкий-старший
назвал Киселеву "холодной и безумной негодяйкой". "Он был несчастен...
шантаж и безысходность..." – говорил продюсер о личной жизни отпрыска.