Юлия Киселева показала шрамы на лице и теле. Вдова Кирилла Толмацкого, более известного как рэпер Децл, опубликовала свежее фото в Инстаграм.

Юлия Киселева показала шрамы на лице и теле. Вдова КириллаТолмацкого, более известного как рэпер Децл, опубликовала свежее фото в "Инстаграм".Юлия выложила пару собственных портретов в личный микроблог.На снимках заметно, что на лице Киселевой красуется довольно большой рубец. Шрамначинается в уголке правого глаза и заканчивается на середине щеки.Также на одном из кадров можно рассмотреть отметинына спине вдовы рэпера Децла. Рубцы частично скрывает платье женщины.Ниже Киселева написала, что больше не боится появляться передаудиторией без солнцезащитных очков, скрывающих несовершенства. Шрам она считаетжемчужиной своего лица. Женщина подчеркнула, что красота ей досталась от отца иматери, рубец же – это ее личная история."Я люблю свою жизнь, люблю свой путь. Я совершенна со своиминесовершенствами", – заявила вдоваОтметим, что ранее Юлия Киселева маскировала изъян с помощьюкосметики, либо скрывала его под маской розового кролика. Что именно случиласьс возлюбленной артиста пока неизвестно.Напомним, умер в феврале после концерта вИжевске. Артист скончался из-за проблем с сердцем. Трагедия не помогла сплотитьсемью рэпера. Гражданская супруга звезды Юлия Киселева и его отец продюсер АлександрТолмацкий не смогли наладить общение. Более того, несостоявшийся свекор неупускает возможности уколоть Юлию. Например, ранее в соцсетях Толмацкий-старшийназвал Киселеву "холодной и безумной негодяйкой". "Он был несчастен...шантаж и безысходность..." – говорил продюсер о личной жизни отпрыска.