Звезда шоу Дом-2 и телеведущая Виктория Боня побывала на свадьбе подруги. Теперь знаменитость сама мечтает о пышном торжестве, одна проблема – под венец идти пока не с кем.

Звезда шоу "Дом-2" и телеведущая Виктория Боня побывала насвадьбе подруги. Теперь знаменитость сама мечтает о пышном торжестве,одна проблема – под венец идти пока не с кем.В личном "Инстаграм" теледива отчиталась о посещениибракосочетания приятельницы. Торжество проходило в Италии и было настолькороскошным, что Виктория Боня, судя по всему, до сих пор под впечатлением.Увидев красивых молодоженов, знаменитость тоже засобиралась под венец. Правда, кого выбрать на роль жениха, пока не решила. Боня подчеркнула,что мечтает выйти замуж один раз и навсегда."Должна сказать, вчера, глядя на вас таких, счастливых, япоймала себя на мысли, что и сама уже готова выйти замуж! Только мужа поканет", – рассказала Виктория подписчикам.Телеведущая побыла в Италии всего один день. Знаменитость поспешилавернуться в Англию к дочери Анджелине-Летиции. Взять с собой наследницу насвадьбу не смогла, девочке нельзя пропускать школу. По словамзвезды шоу "Дом-2", в начале сентября ее наследница прогуляла три учебных дня,а потом им пришел большой штраф.Напомним, два года назад рассталась сгражданским мужем и отцом своей единственной дочери – миллионером АлексомСмерфитом. С тех пор телеведущая несколько раз пыталась построить отношения,однако особого успеха в этом пока не добилась.