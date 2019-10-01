В областном центре провели социальный эксперимент с целью - выяснить насколько честны горожане.

В областном центре провели социальный эксперимент с целью - выяснить насколько честны горожане.Недалеко от одной из остановок общественного транспорта в Добром прямо на улице появился небольшой прилавок с товарами. И алгоритмом действий для покупателей. Никаких продавцов, никаких охранников, полное доверие покупателю. Суть эксперимента - выяснить, будут ли люди действительно оставлять деньги в бутылке с надписью "касса", или попросту унесут с собой понравившиеся вещи не оставив денег. Несмотря на ожидания, скрытая камера не зафиксировала воришек. Вдохновившись результатом, организаторы решили повторить эксперимент, немного изменив условия. На этот раз владимирцам предложат самим установить цену за товары.Леонид Владимирский, организатор акции: "На весь эксперимент мы потратили 291 рубль, в банке оказалось 286 рублей. И два товара остались не проданными, так что ничего не украли, кто-то положил даже больше."