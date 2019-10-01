Они требуют изменить систему начисления зарплаты и ликвидировать финансовое неравенство между педагогами одной квалификации во Владимире и Москве.

Коллективы 200 образовательных организаций Владимирской области направили открытое письмо в Госдуму на имя депутата Игоря Игошина. Они требуют изменить систему начисления зарплаты и ликвидировать финансовое неравенство между педагогами одной квалификации во Владимире и Москве.Таким образом владимирские учителя, воспитатели, педагоги училищ и колледжей подключились ко всероссийской акции работников образования. Они просят Игоря Игошина внести в федеральные законы ряд поправок. В частности, утвердить размеры единых базовых окладов по профессиональным квалификационным группам работников на уровне не ниже МРОТ. Также в письме говорится о поэтапном увеличении зарплаты и об увеличении ассигнований из федерального бюджета регионам на образованиеПо сообщению пресс-службы Игоря Игошина, запросы в соответствующие Министерства и профильный комитет Госдумы уже направлены. Также Вестям стало известно, что обращения рассмотрели и в Совете Федерации. По поручению Валентины Матвиенко создана рабочая группа, которая займется анализом и выработкой предложений. Сейчас педагогам приходится работать на полторы, две ставки. Ставка учителя высшей квалификационной категории - 10 с половиной тысяч рублей за 18 часов. А ставка начинающего педагога - всего шесть тысяч.