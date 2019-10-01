Они считают, что необходимо утвердить размер базового оклада

Учителя из Владимирской области просят депутата Госдумы Игоря Игошина изменить разницу в зарплате педагогов в Москве и во Владимире. Нынешняя ставка учителя высшей категории в регионе — 10 500 рублей за 18 часов.Написанным письмом преподаватели Владимирской области присоединились ко всероссийской акции работников образования. По их мнению, в федеральные законы нужно внести ряд поправок. Например, утвердить размеры единых базовых окладов и поэтапное увеличение жалования.Пресс-служба Игоря Игошина уведомила о том, что вопрос продумает созданная рабочая группа.