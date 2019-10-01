Он рассказал о том, что передавал ей взятку

В Октябрьском районном суде города Владимира прошло очередное заседание по делу бывшего руководителя областного управления Росгвардии Алфии Мокшиной, обвиняемой в получении взяток от подчиненных.По информации Зебра ТВ, 1 октября в зале суда допросили потерпевшего, начальника управления вневедомственной охраны по Владимирской области Александра Севостьянова. Он рассказал о том, что передавал Мокшиной 27 тысяч рублей. По словам Севостьянова, взамен начальник Росгвардии должна была смягчить результаты московской проверки.Следующее слушание по делу пройдет 30 октября.