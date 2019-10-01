Подготовка к поступлению начинается уже осенью. В ВлГУ — опорном вузе региона - прошел День открытых дверей.

Подготовка к поступлению начинается уже осенью. В ВлГУ — опорном вузе региона - прошел День открытых дверей. Какие новые специальности и направления будут открываться, какие вступительные испытания ждут абитуриентов и как правильно выбрать будущую специальность? Узнаем из нашего репортажа.Старшеклассники и родители из Владимирской, Московской, Ивановской, Нижегородской областей - всего более 1000 человек. Во Владимирском госуниверсите прошел день открытых дверей сразу на 4-х площадках. Опорный вуз региона предлагает 160 направлений подготовки технического, экономического, юридического, гуманитарного, педагогического профилей. И это — одна из основных причин, почему школьники выбирают ВлГУ.Дарья Клименко, г.Ковров: "Ну, я на факультет журналистики планирую, она — на экономический... Просто почитала отзывы и мне нравится, как люди реагируют и отвечают."Илья Паскаев, г.Владимир: "Хочу продолжить заниматься строительством, я в данный момент учусь в строительном колледже, во Владимирском. И хочу в будущем заниматься строительством."В следующем, 2020-м году, Владимирскому госуниверситету выделено более 2,5 тысяч бюджетных мест, в основном - по программам бакалавриата. Заметим: это почти на 300 мест больше, чем в этом году. Ежегодно в ВлГУ открываются и новые направления.Елена Давлетярова, ответственный секретарь приемной комиссии ВлГУ: "В 2020-м году Владимирский государственный университет, ну, например, предложит такое направление подготовки, которого не было раньше. Это английский/китайский язык в рамках двухпрофильного бакалавриата педагогического образования."Организаторы Дня открытых дверей напоминают: в следующем году по всем предметам поднимутся минимальные баллы ЕГЭ.Елена Давлетярова, ответственный секретарь приемной комиссии ВлГУ: "И по математике, и по истории, и по иностранному языку. Это говорит о том, что абитуриенты должны лучше готовиться к единому государственному экзамену."Аттестат с отличием, победы в профильных олимпиадах и золотой значок ГТО добавят баллы к общей сумме за ЕГЭ. Кстати, обладателей отличных оценок за единый госэкзамен сразу ждет повышенная стипендия. Подготовится к экзамену старшеклассникам помогут в ВлГУ, причем и на бесплатных курсах.Николай Садовский, декан факультета довузовской подготовки, кандидат технических наук ВлГУ: "У нас в вузе существует 18 молодежных школ, из них 9 школ — абсолютно бесплатные. В частности, могу привести такие примеры, как школа программирования — мы принимаем туда абсолютно на бесплатной основе, школа юного филолога - тоже абсолютно бесплатная, школа инжиниринга."Традиционные экскурсии в День открытых дверей — это возможность для школьников заглянуть в научно-образовательные центры и современные лаборатории ВлГУ, узнать о достижениях вуза. А сотрудничество университета с крупными региональными и федеральными компаниями открывает студентам перспективы достойного трудоустройства.Наталья Головешкина, Ольга Павловская, Максим Котов. "Вести-Владимир"