Теперь выплаты будут продолжаться до трехлетия ребенка

С января 2020 года во Владимирской области семьи начнут получать «декретные» выплаты до трехлетия ребенка. Сейчас деньги платят лишь до полутора лет.Ежемесячные выплаты с рождением малыша будут выплачиваться до достижения ребенком одного года. Затем родители могут их продлить до двух и до трех лет. По окончании этого срока ребенок должен идти в садик.Также увеличился уровень доходов, при котором можно получать пособие. С 1 января на выплату могут претендовать лишь те семьи, доход которой не превышает двукратную величину прожиточного минимума.