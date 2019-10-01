Свидетель рассказал о том, как он передавал взятку.

В Октябрьском районном суде Владимира прошло очередное заседание по делу Алфии Мокшиной. Напомним, временно отстраненную от должности руководителя регионального управления Росгвардии обвиняют в получении взяток от подчиненных.Сегодня был допрошен один из потерпевших. Начальник управления вневедомственной охраны по Владимирской области Александр Севостьянов. Он рассказал, что передал через свою подчиненную Ольгу Равковскую 27 тысяч рублей Мокшиной. А всего им Равковской было передано 50 тысяч рублей. Эти деньги, по словам Севостьянова, Алфия Мокшина потребовала для того, чтобы смягчить результаты ревизионной проверки московскими проверяющими. Как утверждала руководитель региональной Рогвардии, деньги требовались на обеды и досуг членов комиссии. Но по словам потерпевшего отданная им сумма никак не повлияла на итоговый результат проверки. В документе были указаны те же замечания, что и в предварительном. Слушание дела продолжится 30 октября.