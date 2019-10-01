Такое решение принято для улучшения ведения архивных дел

С 1 января 2020 года архивный департамент администрации Владимирской области будет ликвидирован. Такой указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.Врио заместителя губернатор Аркадий Боцан-Харченко заявил, что такое решение принято для оптимизации структуры областной администрации, а также для улучшения ведения архивных дел.Полномочия архивного департамента планируется передать в Белый дом. Там теперь будут заниматься делопроизводством и архивным делом, но вскоре в городе может появиться единый архивный комплекс.