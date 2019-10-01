Сегодня в Национальном парке «Мещера» и на управляемых территориях началась инвентаризация околоводных животных

Сегодня в Национальном парке «Мещера» и на управляемых территориях начался учет околоводных животных. Это бобры, норки, выдры, ондатры и выхухоль. Инвентаризацией этой фауны занимаются специалисты отдела сохранения биоразнообразия и рекреации, а также государственные инспекторы этой особо охраняемой природной территории.Татьяна Маркова, пресс-секретарь нацпарка «Мещера»: "Согласно результатам прошлогодних учетов, прибрежные территории рек и озер Мещеры населяют свыше 2,5 тысяч бобров, более 200 норок, не менее 100 выдр и около 800 ондатр. Что касается выхухоли, то последний раз учет этого зверька проводили в 2016 году и показал он наличие порядка 500 особей зверька на трех территориях: НП «Мещера», заказниках «Муромский» и «Клязьминский".В прошлом году погодные условия не позволили получить адекватные результаты о поголовье выхухоли. В этом году, по словам специалистов, погода так же не способствует качественному учету: обильные осадки сильно повысили уровень воды в водоемах. Поэтому было принято решение провести учет русской выхухоли в следующем, 2020-м, году с привлечением ученых из Окского государственного заповедника."Радио России-Владимир"