Владимирский филиал вот уже лет 9 связывает с Центром подготовки тесное сотрудничество. 14 космонавтов получили второе образование в этом вузе.

Владимирский филиал вот уже лет 9 связывает с Центром подготовки тесное сотрудничество. 14 космонавтов получили второе образование в этом вузе.Посидеть за штурвалом космического корабля, почувствовать себя командиром звездного экипажа мог каждый, кто пришел на выставку.Ваша задача, чтобы в режиме пристыковать международный корабль, в котором вы находитесь к международной космической станции.)В качестве пилотов - ученики Владимирского промышленно-коммерческого лицея. Они стали первооткрывателями космической экспозиции во Владимирском филиале РАНХиГС . Ждут здесь и школьников из области: воспользоваться уникальной возможностью прикоснуться к легенде должен каждый.Вячеслав Картухин, директор филиала РАНХиГС: "Задача рассказать о космонавтике побольше, популяризация, потому что мы понимаем, что все-таки сейчас как-то снижен интерес у молодежи к космонавтике. Я думаю, что такие выставки способствуют тому, что интерес вновь будет возрождаться."На фотографиях - первые космонавты и те, кто руководил полетами. Конечно, Юрий Гагарин и Сергей Королев - люди, навсегда вошедшие в мировую историю.А это наши дни. 14 российских астронавтов закончили Владимирский филиал академии. Двое из них - командир Алексей Овчинин и бортинженер Олег Скрипочка - сейчас в космосе. В гостях у академии Герой России Павел Власов - начальник Испытательного Центра подготовки космонавтов, заслуженный летчик-испытатель. У Владимирского филиала РАНХиГС и Центра подготовки космонавтов - уже 9 лет плодотворного сотрудничества. Кроме космонавтов, более 70 сотрудников Центра получили здесь второе высшее образование по специальности "Государственное и муниципальное управление". Это позволяет им совершить в карьере новый виток - стать госслужащим или даже избраться депутатом.Павел Власов, начальник научно-исследовательского центра подготовки космонавтов: "Продолжают работать в больших и высоких компаниях нашего государства, где занимают высокие посты и руководящие должности и с успехом интегрируются в другую сторону, и передают свою гражданскую позицию в других направлениях. Поэтому с большим уважением отношусь к академии Президентской, к ее Владимирскому филиалу в частности."На прощание и директор центра подготовки пригласил всех желающих попробовать себя в космонавтике. Профессий в этой сфере очень много. Сейчас открытый набор в космонавты. Требование одно - быть профессионалом и иметь крепкое здоровье.Вера Куликова, Максим Котов. "Вести-Владимир"