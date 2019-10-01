Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги первого месяца осенней сессии – 2019. Он рассказал о самом важном законе сентября, отметил работу одного из комитетов и выделил наиболее активных парламентариев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги первого месяца осенней сессии – 2019. Он рассказал о самом важном законе сентября, отметил работу одного из комитетов и выделил наиболее активных парламентариев.
Наиболее важным Володин назвал об освобождении от НДФЛ
средств, полученных пострадавшими от чрезвычайных происшествий, в том числе
стихийных бедствий. "Такие доходы должны быть освобождены от налогов
независимо от их источников", – подчеркнул спикер Госдумы.
Также закон поможет обеспечить пострадавших съемным жильем,
отметил Володин. Он напомнил, что документ будет иметь обратную силу: налоговые
льготы коснутся тех, кто пострадал от чрезвычайных происшествий с начала
текущего года.
Говоря о работе комитетов, спикер Госдумы отметил комитет по
вопросам семьи, женщин и детей. Его члены принимали
активное участие в подготовке и рассмотрении закона об , напомнил Володин.
Что касается депутатов, то самыми деятельными в сентябре
стали единоросс Василий Пискарев, член КПРФ Олег Смолин, либерал-демократ
Александр Шерин и Валерий Гартунг из "Справедливой России".
Напомним, закон о налоговых льготах для пострадавших от
чрезвычайных происшествий Госдума приняла в третьем чтении 25 сентября. Спустя пять дней его подписал президент Владимир Путин.
Изменения вносятся в Налоговый кодекс. Нормативно-правовой акт разработан во
исполнение поручения главы государства, которое он дал после
встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений.