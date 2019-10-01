Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги первого месяца осенней сессии – 2019. Он рассказал о самом важном законе сентября, отметил работу одного из комитетов и выделил наиболее активных парламентариев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги первого месяца осенней сессии – 2019. Он рассказал о самом важном законе сентября, отметил работу одного из комитетов и выделил наиболее активных парламентариев.Наиболее важным Володин назвал об освобождении от НДФЛсредств, полученных пострадавшими от чрезвычайных происшествий, в том числестихийных бедствий. "Такие доходы должны быть освобождены от налоговнезависимо от их источников", – подчеркнул спикер Госдумы.Также закон поможет обеспечить пострадавших съемным жильем,отметил Володин. Он напомнил, что документ будет иметь обратную силу: налоговыельготы коснутся тех, кто пострадал от чрезвычайных происшествий с началатекущего года.Говоря о работе комитетов, спикер Госдумы отметил комитет повопросам семьи, женщин и детей. Его члены принималиактивное участие в подготовке и рассмотрении закона об , напомнил Володин.Что касается депутатов, то самыми деятельными в сентябрестали единоросс Василий Пискарев, член КПРФ Олег Смолин, либерал-демократАлександр Шерин и Валерий Гартунг из "Справедливой России".Напомним, закон о налоговых льготах для пострадавших отчрезвычайных происшествий Госдума приняла в третьем чтении 25 сентября. Спустя пять дней его подписал президент Владимир Путин.Изменения вносятся в Налоговый кодекс. Нормативно-правовой акт разработан воисполнение поручения главы государства, которое он дал послевстречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений.