Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступление в силу закона об ограничении размещения хостелов в многоэтажных жилых домах. Нормативно-правовой акт защитит права жильцов, а также постояльцев мини-гостиниц, уверен парламентарий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступление в силу закона об ограничении размещения хостелов в многоэтажных жилых домах. Нормативно-правовой акт защитит права жильцов, а также постояльцев мини-гостиниц, уверен парламентарий.
Такого закона ждали жители крупных городов, прежде всего
Москвы и Санкт-Петербурга, отметил спикер Госдумы. Он напомнил, что
законодатели приняли документ весной.
Депутаты провели консультацию с бизнес-сообществом и
отложили вступление закона в силу на несколько месяцев. "Чтобы те
владельцы хостелов, которые хотят продолжить работать в правовом поле, могли
это сделать", – сказал Володин. Кроме того, отсрочка дала возможность
отдохнуть туристам, которые уже забронировали места в таких хостелах, добавил
спикер.
Теперь сомнительные ночлежки, создававшие проблемы для
жителей, уходят в прошлое. Мини-гостиницы смогут разместиться лишь в специально
оборудованных помещениях с отдельным входом, необходимым оборудованием,
сигнализацией, сейфами и звукоизоляцией.
"Вступившие в силу законодательные изменения защитят
права как жильцов дома, так и постояльцев таких мини-отелей", – сказал Володин.
Закон об ограничении размещения хостелов вступил в силу с 1
октября. Госдума приняла документ в начале марта, однако Совет Федерации
наложил на него вето. Верхняя и нижняя палата парламента создали согласительную
комиссию и смогли достичь компромисса.
Для того, чтобы разместить хостел в многоквартирном доме,
необходимо перевести помещение в нежилой фонд. Собственник или арендатор обязан
установить в нем средства противопожарной безопасности, организовать отдельный
вход, чтобы не мешать жильцам дома. Также необходимо установить сигнализацию, позаботиться о средствах уборки и санитарной очистке номеров.