Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступление в силу закона об ограничении размещения хостелов в многоэтажных жилых домах. Нормативно-правовой акт защитит права жильцов, а также постояльцев мини-гостиниц, уверен парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступление в силу закона об ограничении размещения хостелов в многоэтажных жилых домах. Нормативно-правовой акт защитит права жильцов, а также постояльцев мини-гостиниц, уверен парламентарий.Такого закона ждали жители крупных городов, прежде всегоМосквы и Санкт-Петербурга, отметил спикер Госдумы. Он напомнил, чтозаконодатели приняли документ весной.Депутаты провели консультацию с бизнес-сообществом иотложили вступление закона в силу на несколько месяцев. "Чтобы тевладельцы хостелов, которые хотят продолжить работать в правовом поле, моглиэто сделать", – сказал Володин. Кроме того, отсрочка дала возможностьотдохнуть туристам, которые уже забронировали места в таких хостелах, добавилспикер.Теперь сомнительные ночлежки, создававшие проблемы дляжителей, уходят в прошлое. Мини-гостиницы смогут разместиться лишь в специальнооборудованных помещениях с отдельным входом, необходимым оборудованием,сигнализацией, сейфами и звукоизоляцией."Вступившие в силу законодательные изменения защитятправа как жильцов дома, так и постояльцев таких мини-отелей", – сказал Володин.Закон об ограничении размещения хостелов вступил в силу с 1октября. Госдума приняла документ в начале марта, однако Совет Федерацииналожил на него вето. Верхняя и нижняя палата парламента создали согласительнуюкомиссию и смогли достичь компромисса.Для того, чтобы разместить хостел в многоквартирном доме,необходимо перевести помещение в нежилой фонд. Собственник или арендатор обязанустановить в нем средства противопожарной безопасности, организовать отдельныйвход, чтобы не мешать жильцам дома. Также необходимо установить сигнализацию, позаботиться о средствах уборки и санитарной очистке номеров.