Модель Анастасия Решетова в ожидании появления малыша приняла участие в стильной фотосессии. Возлюбленная рэпера Тимати похвасталась свежими снимками в соцсетях.

Модель Анастасия Решетовав ожидании появления малыша приняла участие в стильной фотосессии. Возлюбленнаярэпера Тимати похвасталась свежими снимками в соцсетях.В кадре Анастасия позируетв черном нижнем белье, поверх которого надето прозрачное платье из черногошифона. Зазноба рэпера Тимати нежно обнимает руками подросший живот. "Всегдавместе", – написала Анастасия Решетова в "Инстаграм".Отметим, что избранницапевца вот-вот должна родить. По словам модели, малыш появится на свет в началеоктября. Анастасия и Тимати уже подготовили детскую и купили все необходимое дляпервых дней жизни младенца.Пол ребенка пара пока скрывает. Однако, по словамбывшей девушки артиста Алены Шишковой, влюбленные ожидают мальчика.Отметим, что пока Решетованаходится в томительном ожидании, проводит время на курорте. Втеплые края знаменитость уехала с мамой Симоной и дочерью от прошлых отношенийАлисой. Артист с удовольствием публикует снимки с наследницей в соцсетях. Звезда души не чает в дочери.Между тем Решетоваговорит, что к родам артист вернется в Москву. Более того,планирует присутствовать на родах. Отметим, что певец был свидетелем появленияи первого своего ребенка.