Модель Анастасия Решетова
в ожидании появления малыша приняла участие в стильной фотосессии. Возлюбленная
рэпера Тимати похвасталась свежими снимками в соцсетях.
Модель Анастасия Решетова
в ожидании появления малыша приняла участие в стильной фотосессии. Возлюбленная
рэпера Тимати похвасталась свежими снимками в соцсетях.
В кадре Анастасия позирует
в черном нижнем белье, поверх которого надето прозрачное платье из черного
шифона. Зазноба рэпера Тимати нежно обнимает руками подросший живот. "Всегда
вместе", – написала Анастасия Решетова в "Инстаграм".
Отметим, что избранница
певца вот-вот должна родить. По словам модели, малыш появится на свет в начале
октября. Анастасия и Тимати уже подготовили детскую и купили все необходимое для
первых дней жизни младенца.
Пол ребенка пара пока скрывает. Однако, по словам
бывшей девушки артиста Алены Шишковой, влюбленные ожидают мальчика.
Отметим, что пока Решетова
находится в томительном ожидании, проводит время на курорте. В
теплые края знаменитость уехала с мамой Симоной и дочерью от прошлых отношений
Алисой. Артист с удовольствием публикует снимки с наследницей в соцсетях. Звезда души не чает в дочери.
Между тем Решетова
говорит, что к родам артист вернется в Москву. Более того,
планирует присутствовать на родах. Отметим, что певец был свидетелем появления
и первого своего ребенка.